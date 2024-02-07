Из Алушты – в зону СВО

Очередные гуманитарные грузы собраны и отправлены из Алушты нашим бойцам в зону СВО. Накануне в Херсонскую область отправился микроавтобус с продуктами питания, средствами личной гигиены, питьевой водой. Сегодня – более «точечная отправка».
Сегодня отправили очередной гуманитарный груз из Алушты в зону проведения специальной военной операции. Радиостанции, выносная антенна, дополнительные батареи, набор автомобильных инструментов. Я благодарна каждому алуштинцу за вклад в Победу. Мы вместе, — сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
Фото со страницы ВКонтакте Г.Огневой.
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