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Из бюджета РК 100 проектов инициативного бюджетирования получат софинансирование

Из бюджета РК 100 проектов инициативного бюджетирования получат софинансирование

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:18 17.04.2024

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико по итогам заседания конкурсной комиссии по оценке проектов инициативного бюджетирования сообщила, что 100 проектов, прошедших отбор в рамках проводимого республиканского конкурса проектов инициативного бюджетирования на территории Крыма, получат софинансирование из бюджета республики.

Общая стоимость проектов-победителей составляет почти 158 млн рублей, из которых размер субсидии на реализацию проектов-победителей из бюджета Республики Крым составит порядка 127,0 млн рублей. Для сравнения в Крыму за 3 предыдущих года реализовано 207 проектов на общую сумму в 228,4 млн руб. (в том числе субсидия из республиканского бюджета — почти 180 млн руб.) — цитирует пресс-служба вице-премьера.

На конкурсный отбор подано 127 заявок от 116 сельских и 1 городского поселения Республики Крым. К конкурсному отбору допущены 123 заявки, 4 заявки отклонены организатором конкурсного отбора в связи с истечением срока подачи заявок и несоответствием представленных документов.

Также Ирина Кивико объяснила, что каждый проект оценивался согласно критериям конкурсного отбора и их весовым коэффициентам. Среди критериев: вклад участников в финансирование проекта, социальная и экономическая его эффективность, степень участия жителей населённого пункта в определении и решении проблемы, проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с реализацией проекта. Оценка проекта и определение его позиции в рейтинге проводились в автоматическом режиме на портале «Открытый бюджет Республики Крым».

Самые активные у нас – жители Нижнегорского, Красногвардейского районов. Больше всего проектов направлено на благоустройство парков, скверов, общественных и придомовых территорий (34%), на установку и благоустройство детских площадок (31%), благоустройство кладбищ (14%), установку спортивных площадок (11%). Я благодарна всем жителям республики, членам инициативных групп и главам сельских поселений за проделанную кропотливую работу. И желаю всем успешной реализации проектов-победителей 2024 года и дальнейших побед на благо Крыма! — подытожила Ирина Кивико.

С материалами конкурсной комиссии можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Узнайте больше:  В РК на базе Центра «Мой бизнес» пройдет региональный конкурс «Лучший предприниматель Крыма»

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов Республики Крым

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