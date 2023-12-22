Из детского лагеря в Евпатории госпитализировано 9 детей

Telegram-каналы с утра сообщали о массовом отравлении детей в евпаторийском лагере «Юность». Сегодня в минздраве РК уточнили информацию.

Медицинскими работниками ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» осмотрен 31 ребенок из детского лагеря «Юность», из них госпитализированы девять детей (8 с гастроэнтероколитом и 1 с ОРЗ), — говорится в публикации Telegram-канала минздрава РК.

По словам министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, тяжелых пациентов среди госпитализированных нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора проводит проверку.