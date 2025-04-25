Из Гаспры на фронт и в госпитали отправились порядка 600 Пасхальных куличей

Участники проекта «Армия ЮБК» продолжают сбор и отправку различной гуманитарной помощи защитникам Родины.
Порядка 600 куличей от добрых людей «Армия ЮБК» во главе с основателем проекта, депутатом Ялтинского городского совета Сергеем Епиком в Светлую седмицу отправляет нашим защитникам. Ещё 500 они доставили на передовую накануне Светлого Христова Воскресенья, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко и от души поблагодарила Сергея Михайловича Епика и всех причастных за неустанную помощь бойцам.
Куличи поступят в два госпиталя, ребятам на Херсонское направление, а также тем, кто защищает от врага наше побережье. А в ялтинский госпиталь мы передали специальное оборудование, в том числе гидравлический подъёмник для лежачих больных, — в свою очередь уточнил Сергей Епик.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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