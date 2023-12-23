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Из Херсонеса Таврического в 2024 год отправился «Рождественский экспресс»

Из Херсонеса Таврического в 2024 год отправился «Рождественский экспресс»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 17:53 23.12.2023

Настоящее чудо произошло в музее-заповеднике: десятки детей и их родителей стали пассажирами «Рождественского экспресса». Организованный музеем-заповедником совместно с Фондом «Моя история» праздничный концерт пришелся по душе малышам, ребятам постарше, родителям, бабушкам и дедушкам.

Каждый гость «Рождественского экспресса 2024 – Россия моя история!» почувствовал себя героем сказки, совершил виртуальное путешествие по нашей прекрасной Родине, услышал об истории зимних торжеств, а главное ‒ встретился со Снегурочкой и с Дедом Морозом! Ребята увидели выступление ансамбля «Барабанщицы», спели новогодние песни и от души потанцевали. Тематические игры, снежные забавы и сладкие подарки позволили гостям проникнуться атмосферой праздника и зарядили их отличным настроением. Сегодня было очень интересно, я смог загадать желание Деду Морозу», «Вместе с друзьями я участвовал в конкурсах, веселился и получил подарок», «Это было незабываемо!» – именно такие эмоции испытали пассажиры «Рождественского экспресса» в Херсонесе Таврическом. Уверены, что наше субботнее мероприятие принесло всем участникам массу незабываемых впечатлений! Самые яркие моменты праздника – на фотографиях. Ищите себя и делитесь впечатлениями о «Рождественском экспрессе 2024 – Россия моя история!» в комментариях, — отмечают в Отделе развития Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический». 

Из Херсонеса Таврического в 2024 год отправился «Рождественский экспресс» Из Херсонеса Таврического в 2024 год отправился «Рождественский экспресс» Из Херсонеса Таврического в 2024 год отправился «Рождественский экспресс» Из Херсонеса Таврического в 2024 год отправился «Рождественский экспресс»

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