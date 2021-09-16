Из электрички — в Армению: Туту.ру и Nordwind отправили двух счастливчиков в Ереван. Как дело было…

Команда сервиса поездок и путешествий Туту.ру вместе с авиакомпанией Nordwind отправилась в обычную подмосковную электричку, чтобы подарить внезапную поездку в Армению паре смельчаков. Съёмочная группа Туту.ру искала отчаянных путешественников, готовых отменить все планы и провести выходные в Ереване. Главное условие: ехать в аэропорт нужно прямо из вагона. Билеты оформили уже в электричке — через приложение Туту.ру. Путешествие было бесплатным: Nordwind и Туту.ру полностью оплатили перелёты, номер в отеле и выдали счастливчикам небольшую сумму на расходы. Пассажирам электрички такие заманчивые условия казались подозрительными, и найти желающих было нелегко. Практически на конечной станции удалось заинтересовать ребят, которые согласились на такую спонтанную поездку, но тоже до последнего не верили в реальность происходящего.

Мы остались очень довольны, спасибо команде Туту, за такую возможность. Хотя я сначала не верил от слова совсем, пока не заселились в гостиницу. Если к вам в следующий раз подойдут в электричке, соглашайтесь, — цитирует пресс-служба сервиса Федора Назарова, который в итоге отправился в Ереван вместе со своей спутницей Натальей.

О том, как проходили поиски путешественников, отправившихся из электрички прямо в Ереван, команда Туту.ру выпустила видеоролик .

В прошлом году, до пандемии, Туту.ру совместно с Lux Express таким же образом отправили три пары в романтическое путешествие из Санкт-Петербурга в Таллин на автобусе в бизнес-классе. А в 2019 году смельчаки, оказавшиеся в электричке с загранпаспортом, улетели бесплатно в Катар и Турцию .

СПРАВКА:

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