Из кавказских Минеральных Вод в Крым пойдёт ежедневная «Таврия»

Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика, этот состав будет курсировать ежедневно даже в летний сезон, в то время как «Таврия» из Кисловодска летом 2025 года ходила через день.

Из Минеральных Вод поезд №25/26 будет отправляться с 30 марта в 15:20 и прибывать в Симферополь на следующий день в 9:15 изменённым расписанием в связи с производством ремонтно-строительных работ на инфраструктуре. С 26 апреля он вернётся на своё нормативное расписание с прибытием в крымскую столицу в 8:50.

Из Симферополя состав будет отправляться с 29 марта в 20:30 и прибывать в Минеральные Воды в 14:00.

Поезд проследует через Краснодар. В Крыму запланированы остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое.

В состав включены одноэтажные купейные вагоны класса 2К и плацкартные – классов 3Э и 3Б. С конца апреля к этому поезду добавят вагоны беспересадочного сообщения.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК