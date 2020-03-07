Из Керчи в Анапу стартовал первый рельсовый автобус

Сегодня стартовало движение пригородных поездов между Крымом и Краснодарским краем. Из Керчи в Анапу в 14:38 отправился рельсовый автобус РА-2. Он рассчитан на 222 пассажиров (сидячие места). РА-2 оборудован системами отопления и вентиляции, информационными табло, а также санитарными кабинами, развивает скорость до 100 км/ч. Стоимость проезда — 439 рублей. Оператор перевозок — «Южная пассажирская пригородная компания».

На сегодняшний день, наверное, это самый современный подвижной состав, который может эксплуатироваться на данном маршруте. Данный поезд отвечает всем требованиям, которые сейчас ставятся перед пассажирскими пригородными перевозкам, – цитирует гендиректора «Южной пригородной пассажирской пригородной компании» Алексея Ильиных ИА «Крыминформ».

В 16:38 РА-2 прибыл в Анапу. Время поездки заняло 2 часа. Ранее мы сообщали, что пригородные поезда между Крымом и Кубанью будут ходить каждый день: в пятницу и выходные дни будет осуществляться по три рейса, в будни — по два рейса.