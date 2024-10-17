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фото: пресс-служба КФУ

Из КФУ в Симферополе эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:03 17.10.2024

Студентов и преподавателей Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского в Симферополе эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в оперативных службах.

В КФУ поступило анонимное сообщение о минировании. По системе оповещения объявлена команда об эвакуации. В настоящее время сотрудники, преподаватели и студенты организованно покинули корпуса Таврической академии на проспекте Вернадского, 4, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, поступившее сообщение проверяется, в вузе работают правоохранительные органы.

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источник: ТАСС

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