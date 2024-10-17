Из КФУ в Симферополе эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

В КФУ поступило анонимное сообщение о минировании. По системе оповещения объявлена команда об эвакуации. В настоящее время сотрудники, преподаватели и студенты организованно покинули корпуса Таврической академии на проспекте Вернадского, 4, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, поступившее сообщение проверяется, в вузе работают правоохранительные органы.
источник: ТАСС
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