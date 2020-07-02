Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Из Крыма на автобусах теперь можно добраться до Белгорода и Краснодара

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из Крыма на автобусах теперь можно добраться до Белгорода и Краснодара
фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

Из Крыма на автобусах теперь можно добраться до Белгорода и Краснодара

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:39 02.07.2020

С начала июля откроются новые межрегиональные маршруты до Белгорода и Таманской автокассы.

Так, от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» будут отправляться автобусы по межрегиональным маршрутам Симферополь – Белгород, Ялта – Белгород и Керчь – Краснодар с остановочным пунктом «Таманская автокасса». С момента запуска движения пассажирского автотранспорта между Крымом и другими субъектами Российской Федерации восстановлена работа более 30 автобусных рейсов, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

На сегодняшний день, от объектов предприятия пассажиры могут отправиться в направлении таких городов, как Темрюк, Нальчик, Новороссийск, Сочи, Брянск, Москва, Ростов-на-Дону, Астрахань и другие. В ближайшее время будет возобновлена работа межрегионального транспорта в Пятигорск, Анапу, Крымск, Липецк, Саратов, Махачкала, Невинномысск, Санкт-Петербург и маршрута Севастополь – Дербент.

Напоминаем, в Крыму продолжает действовать масочный режим, в соответствии с которым при нахождении в здании и на территории автовокзалов и транспорте общего пользования все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендуем пассажирам в кассовых зонах и в местах ожидания пассажирского транспорта соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, — подчёркивают специалисты Минтранса РК.

Из Крыма на автобусах теперь можно добраться до Белгорода и Краснодара

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.