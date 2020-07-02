Из Крыма на автобусах теперь можно добраться до Белгорода и Краснодара

С начала июля откроются новые межрегиональные маршруты до Белгорода и Таманской автокассы.

Так, от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» будут отправляться автобусы по межрегиональным маршрутам Симферополь – Белгород, Ялта – Белгород и Керчь – Краснодар с остановочным пунктом «Таманская автокасса». С момента запуска движения пассажирского автотранспорта между Крымом и другими субъектами Российской Федерации восстановлена работа более 30 автобусных рейсов, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

На сегодняшний день, от объектов предприятия пассажиры могут отправиться в направлении таких городов, как Темрюк, Нальчик, Новороссийск, Сочи, Брянск, Москва, Ростов-на-Дону, Астрахань и другие. В ближайшее время будет возобновлена работа межрегионального транспорта в Пятигорск, Анапу, Крымск, Липецк, Саратов, Махачкала, Невинномысск, Санкт-Петербург и маршрута Севастополь – Дербент.

Напоминаем, в Крыму продолжает действовать масочный режим, в соответствии с которым при нахождении в здании и на территории автовокзалов и транспорте общего пользования все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендуем пассажирам в кассовых зонах и в местах ожидания пассажирского транспорта соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, — подчёркивают специалисты Минтранса РК.