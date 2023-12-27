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Из отправили Новогодние подарки землякам-защитникам рубежей СВО

Из Крыма отправили Новогодние подарки землякам-защитникам рубежей СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:03 27.12.2023

Подарки получат и дети бойцов.

В канун Нового года из Крыма передали более тысячи сладких подарков для детей участников Специальной военной операции и отправили праздничные наборы нашим Защитникам на передовую. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в подарочных наборах: апельсины, мандарины, яблоки, консервы, кофе, сало, паштет и другие продукты.

Из Крыма отправили Новогодние подарки землякам-защитникам рубежей СВО и их семьям

Кроме того, во всех городах и районах республики депутаты, активисты «Единой России» вручают детям наших Героев подарки, проводят для них праздничные мероприятия. Наши солдаты, участвующие в СВО, встретят новогодние праздники не в кругу семьи, а в окопах, охраняя рубежи нашей страны, защищая Крым, Россию от врага. Они выполняют стратегические задачи, рискуя собой. Нам же — необходимо обеспечить им надёжный тыл, окружить заботой и вниманием их семьи. Эту деятельность мы продолжим до самой нашей Победы, — подчеркнул Константинов.

Из Крыма отправили Новогодние подарки землякам-защитникам рубежей СВО и их семьям

В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что в преддверии Новогодних праздников особых поздравлений заслуживают именно те, кто сейчас выполняет свой воинский долг и защищает Родину.

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Из Крыма отправили Новогодние подарки землякам-защитникам рубежей СВО и их семьям

Передали подарки для наших бойцов: сладости и фрукты. Кроме того, в гуманитарный груз включены инструменты, окопные свечи, резиновые сапоги, медикаменты и многое другое. Желаю нашим воинам крепкого здоровья, удачи и, конечно, нашей скорейшей Победы! Мы верим в вас, гордимся вами и ждем вашего возвращения, — отметил Аксёнов.

Из Крыма отправили Новогодние подарки землякам-защитникам рубежей СВО и их семьям

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