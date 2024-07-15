Из Крыма стартовал новый автобусный маршрут — в Анапу

Сегодня в 10:00 первый автобус из Черноморского отправился в Анапу. Автобус евро третьего класса, оснащен системой климат-контроля. Такой автобусный рейс соединяющий наш курортный район с материковым городом России в летний период максимально облегчит туристам поездки к морю, — говорится в сообщении.
Как сообщил Дудинов, маршрут проходит через Евпаторию, Симферополь и Феодосию. Время в пути — 10 часов.
источник: ТАСС
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