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Из стартовал новый автобусный маршрут — в Анапу
Фото: pikist.com

Из Крыма стартовал новый автобусный маршрут — в Анапу

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 14:31 15.07.2024

Новый автобусный маршрут стартовал 15 июля из поселка Черноморское Республики Крым в Анапу, сообщил глава Черноморского района Александр Дудинов.

Сегодня в 10:00 первый автобус из Черноморского отправился в Анапу. Автобус евро третьего класса, оснащен системой климат-контроля. Такой автобусный рейс соединяющий наш курортный район с материковым городом России в летний период максимально облегчит туристам поездки к морю, — говорится в сообщении.

Как сообщил Дудинов, маршрут проходит через Евпаторию, Симферополь и Феодосию. Время в пути — 10 часов.

источник: ТАСС

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