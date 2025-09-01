Из Крыма в ДНР отправили пять тонн питьевой воды

Воду отправили власти Крыма и Народный фронт при координации МЧС Крыма. Водная блокада со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сочетании с аномальной жарой стали причиной дефицита воды.

Мы в Крыму на себе прочувствовали все сложности водной блокады, знаем как важна поддержка и вместе со всей страной уже отправили гуманитарный «водный» груз! Наши коллеги из Народного фронта ДНР уже развозят её адресно людям, где это нужно больше всего! — цитирует пресс-служба руководителя Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую. — Крым и Донбасс вместе!