Из Крыма в Голую Пристань Херсонской области доставили гуманитарный груз

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии передал около двух тонн гуманитарного груза в Голую Пристань Херсонской области. Поездка прошла при поддержке Патриаршей гуманитарной миссии Русской Православной Церкви.

Гуманитарный груз был собран при участии епархиального управления Симферопольской и Крымской епархии, приходов, благодетелей и друзей гуманитарного центра с Алтая, а также при большой поддержке воспитательных и учебных заведений учреждений отдела образования Белогорского района Республики Крым. В состав груза вошли продуктовые наборы, вещи, матрасы и коляски для людей с ограниченными возможностями. Благодарим всех кто принимает участие в помощи в помощи ближнему! — отмечают в Специальном гуманитарном центре Крымской митрополии.