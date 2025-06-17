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Из Крыма в Голую Пристань Херсонской области доставили гуманитарный груз

Из Крыма в Голую Пристань Херсонской области доставили гуманитарный груз

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:37 17.06.2025

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии передал около двух тонн гуманитарного груза в Голую Пристань Херсонской области. Поездка прошла при поддержке Патриаршей гуманитарной миссии Русской Православной Церкви.

Гуманитарный груз был собран при участии епархиального управления Симферопольской и Крымской епархии, приходов, благодетелей и друзей гуманитарного центра с Алтая, а также при большой поддержке воспитательных и учебных заведений учреждений отдела образования Белогорского района Республики Крым. В состав груза вошли продуктовые наборы, вещи, матрасы и коляски для людей с ограниченными возможностями. Благодарим всех кто принимает участие в помощи в помощи ближнему! — отмечают в Специальном гуманитарном центре Крымской митрополии

Из Крыма в Голую Пристань Херсонской области доставили гуманитарный груз

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