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Из Крыма в июле на фронт для сбросов отправили 3500 комплектующих
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Из Крыма в июле на фронт для сбросов отправили 3500 комплектующих

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 29.07.2025

Кулибинская 3-д печать хвостовиков и накольников для сбросов в Крыму продолжается. Студенты, пенсионеры, многодетные семьи и другие крымчане вместе с Народным фронтом передали груз бойцам на Херсонское и Луганское направления.

Наши кулибинские точки продолжают свою деятельность и изготавливают все новые детали для бойцов. Наши бойцы с нетерпением ждут этой помощи. Детали для сбросов по-прежнему крайне востребованы, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Запросы от бойцов продолжаются, а народные мастерские в Крыму не останавливают работы. Увидев информацию про такие передачи, в этот раз за помощью обратились и крымские бойцы с Донбасса.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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