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Из Крыма в Краснодарский край не довезли 6 кг наркотиков. Операция ФСБ
Скриншот: оперативное видео

Из Крыма в Краснодарский край не довезли 6 кг наркотиков. Операция ФСБ

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 11:28 16.01.2020

Оперативники ФСБ и полиции задержали троих евпаторийцев. Крымчане перевозили крупную партию наркотиков.

При попытке вывоза очередной партии наркотика на территорию Краснодарского края задержаны трое членов преступной группы. В принадлежащих им автотранспортных средствах обнаружены сокрытые в тайниках и расфасованные для последующего сбыта наркотики «каннабис» (марихуана) общим весом порядка 6 кг, — отметили в крымском управлении ФСБ.

Правоохранители установили, что наркотическое средство выращено с использованием системы гидропоники и подготовлено к сбыту в парниках, оборудованных на территории не функционирующей котельной в Евпатории. Там было оборудовано настоящее наркохозяйство. В теплицах обнаружено и изъято более 200 кустов марихуаны, а также более килограмма подготовленного к сбыту наркотика.

В отношении задержанных евпаторийцев возбуждены три уголовных дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконное культивирование и сбыт наркотического средства «каннабис» (марихуана) в крупных размерах. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Из Крыма в Краснодарский край не довезли 6 кг наркотиков. Операция ФСБ

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