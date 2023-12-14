Из Крыма запускается новый автобусный маршрут «Евпатория−Симферополь− Геническ»

Министерство транспорта Республики Крым сообщает, что по многочисленным просьбам жителей г. Геническа и Крыма с 15 декабря 2023 года запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут «Евпатория — Симферополь – Геническ».

Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами в ежедневном режиме. Время отправления от АС «Евпатория» — 06:30, от АВ «Симферополь» — 08:00, от АС «Геническ» — 15:00. Кроме того, на регулярной основе осуществляются рейсы «Джанкой – Геническ», «Симферополь – Бердянск», «Симферополь – Мелитополь», «Ялта – Геническ», «Ялта – Мелитополь», «Симферополь – Скадовск», «Евпатория – Мелитополь» и «Ялта – Минск».

По информации пресс-службы Министерства транспорта РК