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Из запустят новый автобусный маршрут Ялта-Мариуполь
фото: pikist.com

Из Крыма запустят новый автобусный маршрут Ялта-Мариуполь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:28 16.01.2024

Новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта-Мариуполь запустят из Крыма в ДНР с 19 января. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

По многочисленным просьбам жителей Мариуполя и Республики Крым с 19 января 2024 года запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут Ялта-Мариуполь, — цитирует сообщение ТАСС.

Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами, рейсы будут выполняться ежедневно.

Время отправления из Ялты — 11:00, из Алушты — 11:45, из Симферополя (АС «Курортная») — 13:00, из Джанкоя — 14:50. Маршрут будет проходить через Геническ, пгт Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, пгт Мангуш, — уточнили в региональном минтрансе.

В ведомстве добавили, что регулярно между Крымом и новыми регионами курсируют автобусы по маршрутам Джанкой — Геническ, Симферополь — Бердянск, Симферополь — Мелитополь, Ялта — Геническ, Ялта — Мелитополь, Симферополь — Скадовск, Евпатория-Симферополь-Геническ, Евпатория — Мелитополь и Ялта — Минск.

источник: ТАСС

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