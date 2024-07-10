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Из крымских медколледжей в этом году выпустились более тысячи человек
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Из крымских медколледжей в этом году выпустились более тысячи человек

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:29 10.07.2024

В этом году медицинские колледжи Республики Крым выпустили более 1000 специалистов со средним медицинским образованием, из них почти 800 человек закончили обучение в колледжах Министерства здравоохранения Республики Крым.

Так, в ведении министерства находятся ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж», ГАОУ СПО РК Ялтинский медицинский колледж», ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж», ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им Г.К. Петровой». В учреждениях прошли торжественные мероприятия, посвященные вручению дипломов специалистов. В этом году в колледжах Минздрава Крыма по направлению «Сестринское дело» закончили обучение 492 человека, по направлению «Фармация» — 120, «Лечебное дело» — 92, «Акушерское дело» — 51, «Лабораторная диагностика» — 42, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

После получения диплома будущим медикам и фармацевтам предстоит пройти первичную аккредитацию для подтверждения готовности к осуществлению медицинской и деятельности по определенной специальности. После этого молодые специалисты пополнят коллективы учреждений здравоохранения Крыма. Часть ребят продолжит обучение в высшем учебном заведении для получения профессии врача.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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