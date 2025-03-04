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Из Москвы в Феодосию пойдёт ещё один поезд
фото: © Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Из Москвы в Феодосию пойдёт ещё один поезд

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:11 04.03.2025

С 22 мая в Крым начнет курсировать еще один поезд «Таврия» – он будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы в Феодосию. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

В первый рейс из Москвы поезд отправится 22 мая в 17:45 и прибудет в Феодосию 24 мая в 8:30. Расписание составлено с учетом пожеланий отдыхающих. Поезд будет уходить из Москвы к вечеру и прибывать в Феодосию утром, чтобы не терялись дни отпуска, – сказано в сообщении.

В обратный путь состав впервые отправится 20 мая в 15:55 – к этому времени пассажирам будет удобно выселяться из отелей и гостиниц, подчеркнули в компании. В столицу «Таврия» прибудет 22 мая в 5:35.

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Поезд проследует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Он будет курсировать один раз в четыре дня. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2Л», – рассказали в компании-перевозчике.

Продажа билетов на это направление уже открыта. В компании напомнили, что все поезда «Таврия» сейчас останавливаются на станции Владиславовка недалеко от Феодосии.

Ранее Минтранс России разработал и внес на рассмотрение в правительство законопроект, согласно которому дети 18 лет смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%.

источник: РИА Новости Крым

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