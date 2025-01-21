Из одного из четырех резервуаров «Волгонефти-239» откачали мазут

На «Волгонефть-239» откачали первый из четырех танков с мазутом По состоянию на 12:00 от кормы судна проследовали 30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза, – сообщили в ведомстве.

Работы ведутся днем и ночью, специалисты Морспасслужбы приступили к откачке топлива на втором из четырех танков судна.

Для бесперебойной подачи мазута на танкере круглосуточно дежурит техническая бригада. Топливо прогревают до температуры +45 градусов, а затем по шлангам перекачивают в герметичные цистерны битумовозов, оборудованные системой подогрева. Всего задействовано восемь единиц техники, рассказали в ведомстве.

Водолазы не обнаружили выхода мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212», сообщили ранее в Росморречфлоте.

В МЧС России проинформировали, что в акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента.

Накануне Минтранс России сообщил, что из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов.

источник: ТАСС