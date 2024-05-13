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Из опыта МЧС Севастополя: пожары в лесах – дело рук отдыхающих

Из опыта МЧС Севастополя: пожары в лесах – дело рук отдыхающих

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 17:55 13.05.2024

В Севастополе с начала года зарегистрировано 4 природных пожара. Их общая площадь составила 1150 квадратных метров. Горела хвойная подстилка. Установлено, что во всех случаях причиной возгорания стал – человеческий фактор.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю призывает:

Берегите леса и другие зелёные территории региона от огня! Не поджигайте сухую траву. Не разводите костры. Не бросайте на землю непотушенные спички и окурки. Соблюдайте правила пожарной безопасности и отдыхайте без происшествий!

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