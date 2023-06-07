Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировано свыше четырех тысяч человек

Более 4 тыс. человек были эвакуированы из подтопленных районов Херсонской области. Напомним, это не стихийное бедствие, это следствие террористического акта ВСУ — разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения. На данный момент эвакуировано более 4 тыс. человек, — написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его информации, сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения (ПВР) на почти 3 тысячи мест. В случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы России.

Сальдо выразил надежду, что эвакуировать жителей за пределы Херсонской области не возникнет необходимости. Эвакуированных пока меньше, чем мест для их размещения. По его словам, ПВРы оснащены всем необходимым и готовы к приему пострадавших жителей, там есть койко-места, бесплатное питание, работают специалисты для оказания медицинской и психологической помощи.

Владимир Сальдо также сообщил, что на одном из пунктов временного размещения он пообщался с людьми, они настроены оптимистично, многие собираются возвращаться назад. Однако, по словам врио губернатора, говорить о возвращении пока преждевременно.

В ближайшее время будет принято решение о выплате компенсаций за пострадавшее жилье, — сообщил Сальдо.

А что дальше? Для начала дождаться пока сойдет «большая вода». Увы, об этих сроках пока говорить преждевременно.

Главное, что люди не остались один на один с бедой. Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС России организовать в Херсонской области работу по оказанию помощи населению и ликвидации последствий бедствия. Людей обеспечивают вещами первой необходимости, питанием и питьем. С ними взаимодействуют волонтеры и соцработники.

Тех, кто не может покинуть зону бедствия, снабжают водой и продуктами питания. Активисты Народного фронта доставили гумгруз из Запорожской области и организовали пункт мобильной помощи в Новой Каховке.

Как только вода сойдет окончательно, в регионе проверят систему водоснабжения, промоют ее и начнут обследовать дома, школы, детские сады, больницы, чтобы оценить ущерб и приступить к их восстановлению.

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