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Из России теперь нельзя вывозить медицинские маски. А что еще?
Фото: RT

Из России теперь нельзя вывозить медицинские маски. А что еще?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:32 04.03.2020

Правительство РФ 4 марта опубликовало Постановление, согласно которому до 1 июня запрещается вывозить из России некоторые медицинские изделия. Запрет не коснется гуманитарной помощи и одноразовых товаров, которые россияне вывозят для личного пользования. Строгие ограничения (запрет) распространяются на медицинские маски, перчатки, марлю, бинты и комбинезоны химической защиты.

Запрещено вывозить из страны:

  • респиратор для работы с защитными очками,
  • респиратор противоаэрозольный,
  • защитные очки герметичные,
  • полнолицевая маска с противоаэрозольными фильтрами,
  • фильтры для этой маски,
  • комбинезоны химической защиты,
  • костюмы химической защиты,
  • противочумный костюм I типа,
  • бахилы особо прочные,
  • маски, бинты, вата, марля,
  • средства дезинфицирующие, противовирусные, на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений,
  • перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения, защитные,
  • перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения,
  • маски медицинские из нетканых материалов, одноразовые и для многократного применения,
  • халаты медицинские хирургические одноразовые и для многоразового использования,
  • комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды врача, защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медикосанитарной и первой помощи, комплект белья и одежды стерильный для операционных, комбинезоны и халаты медицинские хирургические;

Также, запрещено к вывозу оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.

Из России теперь нельзя вывозить медицинские маски. А что еще?

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