Из России теперь нельзя вывозить медицинские маски. А что еще?

Правительство РФ 4 марта опубликовало Постановление, согласно которому до 1 июня запрещается вывозить из России некоторые медицинские изделия. Запрет не коснется гуманитарной помощи и одноразовых товаров, которые россияне вывозят для личного пользования. Строгие ограничения (запрет) распространяются на медицинские маски, перчатки, марлю, бинты и комбинезоны химической защиты.

Запрещено вывозить из страны:

респиратор для работы с защитными очками,

респиратор противоаэрозольный,

защитные очки герметичные,

полнолицевая маска с противоаэрозольными фильтрами,

фильтры для этой маски,

комбинезоны химической защиты,

костюмы химической защиты,

противочумный костюм I типа,

бахилы особо прочные,

маски, бинты, вата, марля,

средства дезинфицирующие, противовирусные, на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений,

перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения, защитные,

перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения,

маски медицинские из нетканых материалов, одноразовые и для многократного применения,

халаты медицинские хирургические одноразовые и для многоразового использования,

комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды врача, защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медикосанитарной и первой помощи, комплект белья и одежды стерильный для операционных, комбинезоны и халаты медицинские хирургические;

Также, запрещено к вывозу оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.