Из России теперь нельзя вывозить медицинские маски. А что еще?

Правительство РФ 4 марта
Запрещено вывозить из страны:
- респиратор для работы с защитными очками,
- респиратор противоаэрозольный,
- защитные очки герметичные,
- полнолицевая маска с противоаэрозольными фильтрами,
- фильтры для этой маски,
- комбинезоны химической защиты,
- костюмы химической защиты,
- противочумный костюм I типа,
- бахилы особо прочные,
- маски, бинты, вата, марля,
- средства дезинфицирующие, противовирусные, на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений,
- перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения, защитные,
- перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, синтетические, одноразовые и для многократного применения,
- маски медицинские из нетканых материалов, одноразовые и для многократного применения,
- халаты медицинские хирургические одноразовые и для многоразового использования,
- комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды врача, защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медикосанитарной и первой помощи, комплект белья и одежды стерильный для операционных, комбинезоны и халаты медицинские хирургические;
Также, запрещено к вывозу оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.