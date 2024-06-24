Из Севастополя в Москву отправляют пострадавших при ракетной атаке ВСУ

О том, что в Москву будут транспортированы 15-20 пострадавших в при ракетной атаке ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как я уже говорил, ночью в Севастополь по поручению Президента прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, Департаменту здравоохранения Москвы (https://t.me/mos_sobyanin/11235), (https://t.me/mos_sobyanin/11235) специалисты МЧС (психологи).

35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Они осмотрели всех пострадавших, и сейчас на консилиуме будет приниматься решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь.

Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми позаботятся и разместят в гостинице.