Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Из Севастополя в Москву отправляют пострадавших при ракетной атаке ВСУ
актуально в республике
Из Севастополя в Москву отправляют пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Из Севастополя в Москву отправляют пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 24.06.2024

О том, что в Москву будут транспортированы 15-20 пострадавших в при ракетной атаке ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как я уже говорил, ночью в Севастополь по поручению Президента прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, Департаменту здравоохранения Москвы (https://t.me/mos_sobyanin/11235), (https://t.me/mos_sobyanin/11235) специалисты МЧС (психологи).

35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Они осмотрели всех пострадавших, и сейчас на консилиуме будет приниматься решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения. Им будет оказана вся необходимая помощь.

Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми позаботятся и разместят в гостинице.

источник: официальный телеграм-канал Михаила Развожаева

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЧП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.