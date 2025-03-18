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Из Севастополя в Сочи теперь ходит автобус
фото: Минтранс Республики Крым

Из Севастополя в Сочи теперь ходит автобус

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:04 18.03.2025

Новый автобусный маршрут «Севастополь – Сочи» начал работу 15 марта. Отправление из Севастополя — ежедневно в 10.00. Прибытие в Сочи — 23.00.

Маршрут следует через автовокзал Симферополя (11.50), Анапу, Новороссийск и Геленджик. В обратный рейс автобус отправляется из Сочи в 19.00. В Симферополе на автовокзале он в 8.00, в Севастополе — в 9.45.

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На маршруте, который обслуживает ООО «Лидер», работает 18-местный комфортабельный автобус Mercedes Sprinter, сообщили в Минтрансе Республики Крым.

источник: «Севастопольская газета»

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