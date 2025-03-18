Из Севастополя в Сочи теперь ходит автобус

Новый автобусный маршрут «Севастополь – Сочи» начал работу 15 марта. Отправление из Севастополя — ежедневно в 10.00. Прибытие в Сочи — 23.00.
Маршрут следует через автовокзал Симферополя (11.50), Анапу, Новороссийск и Геленджик. В обратный рейс автобус отправляется из Сочи в 19.00. В Симферополе на автовокзале он в 8.00, в Севастополе — в 9.45.
На маршруте, который обслуживает ООО «Лидер», работает 18-местный комфортабельный автобус Mercedes Sprinter, сообщили в Минтрансе Республики Крым.
источник: «Севастопольская газета»
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С тегами: транспорт крыма