Из Симферополя крымской разведке под Днепр отправилась Нива

Отправить Ниву для крымских разведчиков на передовых позициях Херсонского направления СВО решился коллектив Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Крыму в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Бойцы поблагодарили за авто и выехали на нем на передовую.

Очень хороший внедорожник в отличном состоянии. Ездили на нем и по полям, и по лесам, везде тянет, провели техническое обслуживание, все в лучшем виде, надеемся не подведет ребят, — делится водитель авто.

Бойцы за машину очень благодарны. Она нужно как для перевозки боеприпасов и вещей, так и личного состава. Водитель — настоящий профи.

Не раз попадал под минометные обстрелы, всех людей и все машины уберег, вашу тоже сохраню, — делится крымский боец с позывным «Шева».

Это стало возможно благодаря решению Правительства РФ о передаче федеральными органами власти и госпредприятиями техники в Народный фронт. В ближайшее время машина отправится на передовую. Всего в Крыму 10 федеральных учреждений в Крыму решили передать в общей сложности 31 авто на фронт.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму