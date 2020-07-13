Из Владивостока в Сочи и Симферополь летят туристы и летят

Самолеты на новых авиамаршрутах из Владивостока в Сочи и Симферополь вылетают заполненными на 100%.

Самолеты уходят полными, — сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Владивосток.

Напомним, прямые авиарейсы из Владивостока в Крым открылись 11 июля. Рейсы в Симферополь осуществляются еженедельно по субботам на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400, время полета составляет около 10 часов — здесь.

Генеральный директор международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко отмечал, что черноморское побережье — главное место отдыха большинства россиян, а для жителей Дальнего Востока новые направления на юг России станут хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах.