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Из Ялты на передовую отправился УАЗ-"буханка"

Из Ялты на передовую отправился УАЗ-«буханка»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 20:31 06.11.2024

Ещё один УАЗ-«буханка» готов к отправке на передовую. Умельцы мастерской «Z гараж» произвели полную замену двигателя, коробки передач, раздатки и мостов. Модификации подвергся и кузов автомобиля.

В автомобиле было перебрано практически всё – нет, по сути, ни одного узла, который не поддался бы либо ремонту, либо замене. Этот автомобиль ничем не отличается от автомобиля, который выходит с конвейера, – рассказал предприниматель из Гаспры и основатель «Z гаража» Григорий Курочкин.

Из Ялты на передовую отправился УАЗ-"буханка"

Машина направляется по запросу военнослужащих на Запорожское направление, где техника является необходимой для выполнения боевых задач. Поддержка в этом проекте была оказана благотворительным фондом «Боевое братство «Ялта Юг», который традиционно способствует обеспечению всем необходимым наших защитников.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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