Из Ялты на передовую отправился УАЗ-«буханка»

В автомобиле было перебрано практически всё – нет, по сути, ни одного узла, который не поддался бы либо ремонту, либо замене. Этот автомобиль ничем не отличается от автомобиля, который выходит с конвейера, – рассказал предприниматель из Гаспры и основатель «Z гаража» Григорий Курочкин.

Машина направляется по запросу военнослужащих на Запорожское направление, где техника является необходимой для выполнения боевых задач. Поддержка в этом проекте была оказана благотворительным фондом «Боевое братство «Ялта Юг», который традиционно способствует обеспечению всем необходимым наших защитников.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта