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Из Ялты на передовую отправится ещё один автомобиль с антидроновой защитой

Из Ялты на передовую отправится ещё один автомобиль с антидроновой защитой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:58 10.06.2024

По информации главы администрации Янины Павленко, еще один автомобиль, оснащенный комплексом радиоэлектронной борьбы, подготовлен для наших защитников.

Это уже вторая машина, которую в такой комплектации передает фронту «Z Гараж». На «буханке» даже установлена более мощная антидроновая система, чем на предыдущей бронированной Ниве. Также по просьбе военных она покрашена в необходимый маскировочный цвет. За ремонт автомобилей от двигателя до покраски в «гаражной» мастерской отвечает Андрей Орлов. В администрации вручили ему медаль Всероссийского союза ветеранов СВО «Герой гуманитарной миссии». От души благодарю Андрея за его золотые руки, которые сделали для наших защитников уже почти два десятка автомобилей, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Ребята из Боевого братства «Ялта Юг» и «Z Гараж» продолжают лично передавать помощь военным прямо на передовой. Предстоящая командировка ялтинцев будет большой — на Херсонское и Запорожское направления, в Донецк и Луганск. Помимо автомобилей доставят военным еще два прицепа, запасные колеса на УАЗы, тактические пояса, пламегасители, стройматериалы, генератор, медикаменты, питьевую воду и многое другое. Этот гуманитарный груз будет передан передадим танкистам, артиллерии, морской пехоте, стрелкам и разведчикам.

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Узнать актуальную информацию о необходимых для защитников на передовой вещах можно здесь.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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