Из Ялты на передовую ушла очередная партия гуманитарной помощи

В преддверии Дня Добровольца Волонтёры Победы Республики Крым собрали и отправили гуманитарную помощь нашим защитникам, которые сейчас находятся на передовой.

Каждую секунду, когда ребята вступают в бой, они думают о своих родных и близких, друзьях и товарищах. А наша задача думать о том, чтобы наши Герои чувствовали нашу поддержку и заботу вдали от дома. Строительные материалы, инструменты, продукты питания, теплая одежда, товары первой необходимости и другие ресурсы собраны силами муниципальных отделений Волонтеров Победы Республики Крым, школьного отряда Ялтинской средней школы №7 и регионального аппарата Движения Первых. Спасибо каждому, кому небезразличны судьбы наших Героев! Только вместе мы победим! — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.