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Из Ялты на передовую ушла очередная партия гуманитарной помощи

Из Ялты на передовую ушла очередная партия гуманитарной помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:03 06.12.2023

В преддверии Дня Добровольца Волонтёры Победы Республики Крым собрали и отправили гуманитарную помощь нашим защитникам, которые сейчас находятся на передовой.

Каждую секунду, когда ребята вступают в бой, они думают о своих родных и близких, друзьях и товарищах. А наша задача думать о том, чтобы наши Герои чувствовали нашу поддержку и заботу вдали от дома. Строительные материалы, инструменты, продукты питания, теплая одежда, товары первой необходимости и другие ресурсы собраны силами муниципальных отделений Волонтеров Победы Республики Крым, школьного отряда Ялтинской средней школы №7 и регионального аппарата Движения Первых. Спасибо каждому, кому небезразличны судьбы наших Героев! Только вместе мы победим! — отмечают в пресс-службе администрации Ялты. 

Из Ялты на передовую ушла очередная партия гуманитарной помощи Из Ялты на передовую ушла очередная партия гуманитарной помощи Из Ялты на передовую ушла очередная партия гуманитарной помощи

источник: пресс-служба администрации Ялты

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