Из Ялты отправят три автомобиля бойцам на Запорожское направление

Машины подготовлены не только под сложные условия, но и оборудованы средствами защиты. Если в прошлую отправку автомобиль был оснащен системой радиоэлектронной борьбы, то сейчас по заказу крымских бойцов мастера-умельцы установили на «буханку» устройство от дронов – «мангал». Конструкция предотвращает прямое попадание – взрыв происходит на расстоянии, а от осколков спасает транспортерная лента. На фарах – светомаскировка, она помогает быть незаметными в ночное время, — рассказала Янина Павленко, отметив, что все эти приспособления требуют немалых средств и поблагодарила всех, кто помог механикам.