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Из Ялты отправят три автомобиля бойцам на Запорожское направление

Из Ялты отправят три автомобиля бойцам на Запорожское направление

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:39 09.08.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко «Z Гараж» собрал для отправки на Запорожское направление два «боевых коня» – УАЗ и Ниву, а также Опель для оперативной работы.

Машины подготовлены не только под сложные условия, но и оборудованы средствами защиты. Если в прошлую отправку автомобиль был оснащен системой радиоэлектронной борьбы, то сейчас по заказу крымских бойцов мастера-умельцы установили на «буханку» устройство от дронов – «мангал». Конструкция предотвращает прямое попадание – взрыв происходит на расстоянии, а от осколков спасает транспортерная лента. На фарах – светомаскировка, она помогает быть незаметными в ночное время, — рассказала Янина Павленко, отметив, что все эти приспособления требуют немалых средств и поблагодарила всех, кто помог механикам.

Из Ялты отправят три автомобиля бойцам на Запорожское направление Из Ялты отправят три автомобиля бойцам на Запорожское направление

Желающие оказать помощь в ремонте машин для защитников актуальная информация по ССЫЛКЕ.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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