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Из Ялты ушла шестая машина с гуманитарной помощью

Из Ялты ушла шестая машина с гуманитарной помощью

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:17 24.03.2022

В общей сложности ялтинцы собрали уже более 10 тонн продуктов, медикаментов и средств личной гигиены. Помощь передают все — от школьников до пенсионеров, откликаются как организованные предприятия и коллективы – учреждения образования и культуры, детские сады, школы, санатории, пользователи пляжей, сотрудники Росгвардии, ФСО, общественная организация «Дети войны» и многие-многие другие, так и просто жители и гости города. Пункт сбора гуманитарной помощиработает в будние дни, с 10.00 до 15.00, по адресу: Ялта, ул. Боткинская, 13А.

Особенно трогательно, до слез, когда сладости и игрушки в пункт сбора приносят дети, а вещи и медикаменты – пожилые люди. На этой недели помощь принесла 91-летняя жительница города. Благодарю всех неравнодушных. Сбор гуманитарной помощи —  не только материальная поддержка, но еще и моральная. Доказательство того, что Донбасс не остался один на один со своей бедой, — цитирует пресс-служба главу администрации города Ялта Янину Павленко.

Из Ялты ушла шестая машина с гуманитарной помощью Из Ялты ушла шестая машина с гуманитарной помощью Из Ялты ушла шестая машина с гуманитарной помощью

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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