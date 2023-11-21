Из Ялты в детский дом Скадовска доставлен гуманитарный груз

По информации главы администрации Янины Павленко, Ялта уже в третий раз привозит гуманитарную помощь в эвакуированный в Скадовск из Алешек интернат. В интернате находятся дети со средними и тяжелыми формами инвалидности. 46 маленьких постояльцев, которым необходимо круглосуточное медицинское сопровождение, и персонал разместили в здании детсада. На помощь интернату пришли военнослужащие — в свободное время помогли оборудовать здание.
А наш город в третий раз доставляет необходимое: специализированное питание, медикаменты, средства личной гигиены, бытовую химию, одежду, обувь, игрушки, канцтовары. И, конечно, крымские фрукты. А наши волонтеры — Елена Кириллова, Сейран Сисюкин, Карина Бодня, Валерий Косарев, Борис Абдуразаков, Алексей Шлапаков, уже находясь на блокпосту, узнали, что Скадовск под обстрелом. И не раздумывая приняли решение ехать к детям!, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Помощь интернату собрали ялтинцы, боевое братство «Ялта- Юг», волонтёрский штаб #МЫВМЕСТЕ, школы №8 и №12, участники «Движение Первых». Фрукты передал Икрам Гейдаров и Ялтинское отделение ДОСААФ, воспитанники которого сами собрали 20 ящиков яблок.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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