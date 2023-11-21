Из Ялты в детский дом Скадовска доставлен гуманитарный груз

А наш город в третий раз доставляет необходимое: специализированное питание, медикаменты, средства личной гигиены, бытовую химию, одежду, обувь, игрушки, канцтовары. И, конечно, крымские фрукты. А наши волонтеры — Елена Кириллова, Сейран Сисюкин, Карина Бодня, Валерий Косарев, Борис Абдуразаков, Алексей Шлапаков, уже находясь на блокпосту, узнали, что Скадовск под обстрелом. И не раздумывая приняли решение ехать к детям!, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.