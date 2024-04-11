Из Ялты в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, Боевое братство «Ялта – Юг» доставит на Донецкое направление гуманитарный груз.
Это именные посылки, прибор ночного видения, пончо-защиту от тепловизора, медикаменты, маскировочные сети, продукты, блиндажные свечи, газовые баллончики, стройматериалы, — сказала Янина Павленко.
Также ялтинцы передают ребятам нательные крестики, пояса с молитвами, иконки. В посылках множество чебурашек, ставших символами-оберегами, сшитых, связанных и в виде шевронов.
Спасибо нашим школам, детским садам, предприятиям и предпринимателям, которые регулярно собирают все необходимое для защитников. Слова благодарности ребятам из Боевого братства — они под обстрелами привозят гумпомощь бойцам и мирному населению на прифронтовые территории, — отмечает глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Донбасс
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Донбасс