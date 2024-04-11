Из Ялты в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

Также ялтинцы передают ребятам нательные крестики, пояса с молитвами, иконки. В посылках множество чебурашек, ставших символами-оберегами, сшитых, связанных и в виде шевронов.

Спасибо нашим школам, детским садам, предприятиям и предпринимателям, которые регулярно собирают все необходимое для защитников. Слова благодарности ребятам из Боевого братства — они под обстрелами привозят гумпомощь бойцам и мирному населению на прифронтовые территории, — отмечает глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта