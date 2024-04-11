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Из Ялты в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

Из Ялты в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 11.04.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, Боевое братство «Ялта – Юг» доставит на Донецкое направление гуманитарный груз.

Это именные посылки, прибор ночного видения, пончо-защиту от тепловизора, медикаменты, маскировочные сети, продукты, блиндажные свечи, газовые баллончики, стройматериалы, — сказала Янина Павленко.

Также ялтинцы передают ребятам нательные крестики, пояса с молитвами, иконки. В посылках множество чебурашек, ставших символами-оберегами, сшитых, связанных и в виде шевронов.

Спасибо нашим школам, детским садам, предприятиям и предпринимателям, которые регулярно собирают все необходимое для защитников. Слова благодарности ребятам из Боевого братства — они под обстрелами привозят гумпомощь бойцам и мирному населению на прифронтовые территории, — отмечает глава администрации Ялты. 

Из Ялты в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз Из Ялты в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз Из Ялты в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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