Из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыты 10 школ

По данным прошлой недели, на территории Республики Крым были полностью закрыты 10 школ. Это шесть школ в Красногвардейском районе, две школы в Симферополе, по одной школе в Евпатории и в Ленинском районе. Локально в 97 школах на дистанционном обучении находилось 358 классов, и в 39 дошкольных образовательных учреждениях было закрыто 60 групп, — цитирует специалиста РИА Новости Крым.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти на протяжении пяти недель, отметила Виктория Гудзь. Однако темп прироста на данный момент снизился.

В целом по Республике Крым за последнюю отчетную неделю заболели более 15 тысяч крымчан. Заболеваемость пока ниже уровня эпидемического порога, но мы приближаемся к пороговым значениям, — отмечает специалист Роспотребнадзора.

Рост статистики наблюдается во всех возрастных группах населения, но он более значимый среди детей от 7 до 14 лет. Удельный вес детей среди общего числа заболевших – 50%, заявила Виктория Гудзь.

Ранее стало известно, что в городе Щелкино почти 500 школьников отправили на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог значительно превышен, рассказали РИА Новости Крым в территориальном отделе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю по Восточному Крыму. Учебное заведение не будет работать до 25 февраля.

источник: РИА Новости Крым