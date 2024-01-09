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Из-за непогоды приостановила работу Керченская паромная переправа
Фото: pikist.com

Из-за непогоды приостановила работу Керченская паромная переправа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:58 09.01.2024

О том, что работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды, сообщил в Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В 12:10 работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, — цитирует сообщение ТАСС.

Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение с 8 по 10 января. В регионе прогнозируют сильные дожди, заморозки, снег и гололедицу. Согласно прогнозу, 9 января порывы ветра могут достичь 25 м/с, 10 января ожидаются заморозки — ночью до -13 градусов, днем до -6 градусов.

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