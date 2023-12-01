Из-за обильных осадков в Крыму закрыли для посещения две известные пещеры

Экскурсии возобновятся через несколько дней.

Одни из самых посещаемых пещер в Крыму — Красная и Скельская — закрыты для экскурсий. Из-за сильных и продолжительных осадков в подземном пространстве начался паводок. О том, когда ситуация нормализуется, и туристы смогут пройти оборудованные маршруты, рассказывает Туристический портал Крыма.

Красная пещера расположена на склоне Долгоруковской яйлы в Симферопольском районе. Сейчас из-за обильных осадков, в пещере начался паводок, и вода затопила оборудованную часть, где проходят экскурсии. Подземное пространство вынужденно закрыли для посещения. По прогнозу специалистов, к ближайшим выходным ситуация должна нормализоваться, и туристы снова смогут любоваться красотами одной из самых знаменитых пещер полуострова.

Сейчас паводок небольшой. Вход притоплен, завтра к обеду уже можно будет пройти по мостикам. На выходных уже, возможно, будет нормально, потому что таких осадков в ближайшие дни больше не предвидится, – рассказали специалисты.

О возобновлении экскурсий можно узнать здесь.

Подобная ситуация сложилась и в Скельской пещере, расположенной в Севастопольском регионе. Здесь также затоплена входная галерея из-за обильных дождей, объект закрыт для посещения. О возобновлении экскурсий можно узнать здесь.