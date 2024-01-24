Из-за ОРВИ в Крыму уже свыше трех тысяч школьников перевели на «дистант»

На карантин закрыты не только отдельные классы, но и одна школа.

В Крыму более 3 тысяч школьников перевели на дистанционный формат обучения после закрытия на карантин классов из-за ОРВИ. Об этом, со ссылкой на информацию республиканского министерства образования, сообщает ТАСС.

На карантин по ОРВИ закрыто 128 классов в 46 школах, обучающихся в этих классах 3 179 человек, они переведены на дистанционное обучение. В 29 детских садах закрыты 44 группы, в них воспитанников 913 человек, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в Первомайском районе из-за карантина полностью закрыта одна школа.

В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что за неделю уровень заболевания ОРВИ в Крыму вырос почти на 40%, больше половины из заболевших — взрослые.

За последнюю неделю в Республике Крым зарегистрировано 8 496 случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями. Процент госпитализации составляет 4,1, — рассказал собеседник агентства.