Из-за повышенной мутности воды в Севастополе ограничат водоснабжение

В Севастополе планируют временно прекратить подачу питьевой воды из Чернореченского водохранилища. Об этом сообщили на заседании штаба по ликвидации последствий стихии.

У нас сейчас стоит второй гидроузел по причине того, что очень мутная вода идет из Байдарской долины. Там сильные потоки такие… Пока мы остановили оттуда подачу, забираем из подземных источников, плюс резервуары городские у нас наполнены. Возможно, мы допускаем, что в ночь мы приостановим подачу для того, чтобы восстановить водозабор, наши гидроузлыслию Иначе будет риск, что выйдет из строя очистное оборудование, мы лучше остановим подачу в город. Но утром город будет с водой, — рассказал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

Остановлен и 14-й гидроузел. Жителей Севастополя просят отнестись к этой мере с пониманием, так как поломка гидроузлов из-за низкого качества воды приведёт к гораздо большим проблемам. Ограничить водоснабжение в городе планируют с 00:00 до 7:00 19 июня.