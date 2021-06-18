Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Из-за повышенной мутности воды в Севастополе ограничат водоснабжение

crimeapress_news



реклама в крыму
Из-за повышенной мутности воды в Севастополе ограничат водоснабжение
Скриншот: Крым 24

Из-за повышенной мутности воды в Севастополе ограничат водоснабжение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:54 18.06.2021

В Севастополе планируют временно прекратить подачу питьевой воды из Чернореченского водохранилища. Об этом сообщили на заседании штаба по ликвидации последствий стихии.

У нас сейчас стоит второй гидроузел по причине того, что очень мутная вода идет из Байдарской долины. Там сильные потоки такие… Пока мы остановили оттуда подачу, забираем из подземных источников, плюс резервуары городские у нас наполнены. Возможно, мы допускаем, что в ночь мы приостановим подачу для того, чтобы восстановить водозабор, наши гидроузлыслию Иначе будет риск, что выйдет из строя очистное оборудование, мы лучше остановим подачу в город. Но утром город будет с водой, — рассказал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

Остановлен и 14-й гидроузел. Жителей Севастополя просят отнестись к этой мере с пониманием, так как поломка гидроузлов из-за низкого качества воды приведёт к гораздо большим проблемам. Ограничить водоснабжение в городе планируют с 00:00 до 7:00 19 июня.

Из-за повышенной мутности воды в Севастополе ограничат водоснабжение

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.