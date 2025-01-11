Из-за пятен мазута в Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС

Режим ЧС муниципального характера ввели в Черноморском районе Крыма в связи с обнаруженными пятнами мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.

В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая. С коллегами, членами комиссии по ЧС обсудили план действий, — написал Дудинов в Telegram-канале.

В субботу уборку мазута проведут на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово. К уборке дополнительно присоединятся еще около 100 волонтеров.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, 93 межведомственные мониторинговые группы обследовали за сутки 548 км береговой линии от Керчи до Черноморского района. Проведена очистка, в том числе повторно, 146,4 км береговой линии, за сутки — 9,61 км. Всего собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта.