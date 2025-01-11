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фото: пресс-служба МЧС Крыма

Из-за пятен мазута в Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 11.01.2025

Режим ЧС муниципального характера ввели в Черноморском районе Крыма в связи с обнаруженными пятнами мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов.

В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая. С коллегами, членами комиссии по ЧС обсудили план действий, — написал Дудинов в Telegram-канале.

В субботу уборку мазута проведут на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово. К уборке дополнительно присоединятся еще около 100 волонтеров.

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По данным ГУ МЧС по Республике Крым, 93 межведомственные мониторинговые группы обследовали за сутки 548 км береговой линии от Керчи до Черноморского района. Проведена очистка, в том числе повторно, 146,4 км береговой линии, за сутки — 9,61 км. Всего собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта.

Режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за выброса нефтепродуктов 28 декабря ввели в Керчи и Ленинском районе Крыма, с 9 января — в Евпатории и Саксом районе.

источник: ТАСС

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