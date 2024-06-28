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Из-за самодельной проводки сгорел дом в крымском селе Чистенькое

Из-за самодельной проводки сгорел дом в крымском селе Чистенькое

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:04 28.06.2024

По информации ГУ МЧС России по РК, накануне произошел пожар в частном доме в с. Чистенькое Симферопольского района. Причина… Хозяин самостоятельно провел электрическую проводку.

Произошло короткое замыкание и загорелась крыша строения, затем и соседняя хозяйственная постройка. По прибытию звеном газодымозащитной службы проведена разведка. Из горящего помещения эвакуированы газовые баллоны, не допущено распространения огня на соседние дома. Площадь пожара составила 150 кв. метров. Пострадавших нет, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На месте работали 19 человек личного состава ГУ МЧС России по РК и 6 единиц техники.

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