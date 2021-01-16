Из-за снегопадов крымчан просят воздержаться от поездок на личном транспорте

В Крыму (наконец-то!) выпали сверхномативные осадки из-за вторжения арктического холодного воздуха. Еще больше снега ожидается в воскресенье. Однако уже сегодня на ряде трасс и дорожных участков сложилась непростая ситуация. По информации министра транспорта Республики Крым Евгения Исакова, в Алуште, в районе села Нижняя Кутузовка, на трассе «Симферополь-Алушта-Ялта» из-за снегопадов образовалась «заторовая ситуация».

Работает основная и дополнительно привлеченная техника для ликвидации последствий выпадения осадков и обеспечения проезда. Убедительная просьба автомобилистам воздержаться от поездок по трассе «Симферополь-Алушта-Ялта» и обратно, — обратился глава минтранса РК.

Сегодня для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты «Крымавтодора» очистили 469 километров дорог. В работе задействовали 99 человек и 62 единицы техники. Но и этого оказалось недостаточно. Ряд дорог в Крыму пришлось полностью перекрыть. Трассу «Симферополь – Ялта» — на 2 часа (в районе Ангарского перевала). На плато Ай-Петри в настоящее время проезд разрешен только транспорту повышенной проходимости, оборудованному средствами противоскольжения.

Проезд на плато Ай-Петри со стороны Ялты ограничили на выходные. Проезд был временно закрыт, после расчистки и обработки проезжей части автодороги движение возобновилось. А вот на подъеме со стороны села Соколиного движение перекрыто полностью.

По информации МЧС РК, на полуостров надвигается метель с порывами ветра до 25 метров в секунду (о погоде подробнее — на КрымМЕТЕО ). Крымчанам рекомендовано воздержаться от поездок на неподготовленном к зимним погодным условиям транспорте.

Фото: ВК, Погода на Ай-Петри.