Из-за утреннего ДТП «со столбом» на Евпаторийской трассе образовался затор

Сегодня утром на выезде из Симферополя на Евпаторийской трассе произошло ДТП, ставшее причиной затора на дороге. Недалеко от ТЦ «Метро» грузовик врезался в опору линии электропередач и серьезно повредил ее. Столб буквально склонился над дорогой, создав опасность для других участников движения. На месте работали не только оперативные службы, но и аварийная бригада «Крымтроллейбуса». Поврежденную опору оперативно убрали с дороги. Продолжается восстановление контактной сети. В результате аварии образовался километровый затор.