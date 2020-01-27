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Из-за утреннего ДТП «со столбом» на Евпаторийской трассе образовался затор
Фото: Вести-Крым

Из-за утреннего ДТП «со столбом» на Евпаторийской трассе образовался затор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:10 27.01.2020

Сегодня утром на выезде из Симферополя на Евпаторийской трассе произошло ДТП, ставшее причиной затора на дороге. Недалеко от ТЦ «Метро» грузовик врезался в опору линии электропередач и серьезно повредил ее. Столб буквально склонился над дорогой, создав опасность для других участников движения. На месте работали не только оперативные службы, но и аварийная бригада «Крымтроллейбуса». Поврежденную опору оперативно убрали с дороги. Продолжается восстановление контактной сети. В результате аварии образовался километровый затор.

Из-за утреннего ДТП «со столбом» на Евпаторийской трассе образовался затор

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