Из жизни ушёл бессменный ведущий лотереи «Русское лото» Михаил Борисов

Бессменный ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото» Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни.

От нас ушел большой артист, режиссер и человек – ушел прямо со съемочной площадки. И теперь уже навсегда. Именно с этим потрясающе талантливым и невероятно душевным человеком на протяжении более 25 лет ассоциировались розыгрыши всенародно любимой лотереи. Он дарил удачу, создавал атмосферу праздника, делая каждый розыгрыш неповторимым. «Столото» выражает соболезнования родным, близким и всем поклонникам таланта Михаила Борисовича, — отмечают в пресс-службе «Столото».

Режиссёр, актёр, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Михаил Борисов почувствовал себя плохо во время записи телепередачи. Врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи. Но помочь медики не смогли.

Он много работал — в театре, в кино, на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно. В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты, — подчёркивают сотрудники Театрального института им. Бориса Щукина.

СПРАВКА: Михаил Борисов родился в 1949 году в Москве. Окончил Московский горный институт и Высшее театральное училище имени Щукина. Работал в театре, кино и на телевидении. С 1994 года вел розыгрыши «Русского лото».