Из зоны СВО в Крым доставили 160-метровую георгиевскую ленту

В свою очередь, Олег Подолько рассказал, что в Крым из зоны специальной военной операции была доставлена 160-метровая георгиевская лента. По всей ее длине – подписи участников специальной военной операции.

Мы провезли эту ленту через всю линию боевого соприкосновения, как священный символ Победы. Сила нашего русского духа непоколебима, Победа над любым врагом будет за нами, – отмечает спецпредставитель Управляющего делами Президента России в Крыму.

На встрече также присутствовали участники специальной военной операции. Сергей Аксёнов пообщался с бойцами, пожелал им успехов на поле боя и скорейшей Победы.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым