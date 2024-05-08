Из зоны СВО в Крым доставили 160-метровую георгиевскую ленту

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился со специальным представителем Управляющего делами Президента Российской Федерации в Республике Крым и городе Севастополе – генеральным директором ФГБУ «Комплекс «Крым» Управления делами Президента РФ Олегом Подолько.
За весомый личный вклад в воссоединение Крыма с Россией Сергей Аксёнов вручил Олегу Подолько государственную награду Республики Крым орден «За верность долгу». И выразил благодарность за постоянное взаимодействие с республиканскими органами власти на благо Крыма и его жителей, а также за непосредственное участие в различных патриотических акциях.
Такие мероприятия привлекают большое количество молодежи. Это воспитывает в них любовь к Родине, формирует чувство народного единения, что особенно важно в наше время. Спасибо нашим ребятам за неравнодушие и отзывчивость, за готовность всегда прийти на помощь, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
В свою очередь, Олег Подолько рассказал, что в Крым из зоны специальной военной операции была доставлена 160-метровая георгиевская лента. По всей ее длине – подписи участников специальной военной операции.
Мы провезли эту ленту через всю линию боевого соприкосновения, как священный символ Победы. Сила нашего русского духа непоколебима, Победа над любым врагом будет за нами, – отмечает спецпредставитель Управляющего делами Президента России в Крыму.
На встрече также присутствовали участники специальной военной операции. Сергей Аксёнов пообщался с бойцами, пожелал им успехов на поле боя и скорейшей Победы.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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