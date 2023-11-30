Избил до смерти собутыльника, как наказали невольного убийцу в Феодосии

Прокуратура Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Кировского района. Судом он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в ночь на 6 июля 2023 года между злоумышленником и его знакомым в ходе распития спиртных напитков в СПК «Связист» происходили ссоры. В ходе конфликта осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс не менее 4 ударов кулаком в область головы оппонента, от полученных травм последний скончался, — сообщили в прокуратуре.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.