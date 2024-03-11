Избирательную систему России атакуют хакеры — Центризбирком

В Центризбиркоме сообщили о небывалых атаках на российскую избирательную систему перед выборами. Тем не менее, уверяют специалисты, их удается успешно отражать.

Беспрецедентные атаки сегодня идут на российскую избирательную систему, главной целью которых является срыв выборов президента в России. «К нам вмешиваются в такой степени, как никогда, потому что задача — сорвать эти выборы. Потому что [противники России] понимают, насколько они важны для безопасности страны и для нашего развития», — сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила на просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

По словам Памфиловой, во время выборов сайты и ресурсы ЦИК всегда подвергались хакерским атакам и кибервоздействиям, «но то, что сейчас творится, такого не было никогда». По словам главы ЦИК, именно поэтому дистанционное электронное голосование проводится в тех регионах, где его безопасность гарантирована.

Система дистанционного электронного голосования уже зарекомендовала себя, как надежный и безопасный способ отдать свой голос – на сегодняшний день она надежно защищена от атак любой сложности, так как наша страна была готова к такому вниманию зарубежных киберпреступников, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Отмечу, что система защиты разработана так, что узнать, за кого проголосовал гражданин, невозможно ни в момент голосования, ни после подсчета голосов. Данные избирателей остаются в зашифрованном виде – для их расшифровки необходимы огромные вычислительные мощности, которым придется работать над задачей несколько лет. Само электронное голосование основано на технологии блокчейн, которую, например, используют многие платежные системы. Порядком ДЭГ предусмотрено, что результаты голосования сразу же зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде. Таким образом, по сути, создается эффект «опускания» бюллетеня в ящик для голосования и последующего сохранения неизменности голоса. В электронном хранилище смешиваются не только голоса, но и прочие данные. Электронный бюллетень существует только на экране пользователя, данные о нем не остаются ни в браузере избирателя, ни на сервере администратора. В системе остается информация только о том, что избиратель получил бюллетень, а все содержимое, то есть собственно выбор пользователя, шифруется и отправляется в блокчейн-сеть, — пояснил депутат.

К президентским выборам система была усовершенствована – ее надежность уже подтвердили многочисленные тесты, уязвимостей не обнаружено. Разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей.

В целом, электронное голосование сегодня – это возможность вовлечь в выборный процесс даже тех людей, которые с малой долей вероятности пошли бы на избирательные участки, отмечает Антон Немкин. «В первую очередь это, конечно, молодежь, которая привыкла получать все важные услуги в пару кликов. Для них большим плюсом является то, что в нашей стране отдать свой голос на выборах можно также онлайн. Сейчас Россия занимает шестое место среди стран-лидеров по доступности интернета, выходом в Сеть пользуются около 130 миллионов россиян. Высокая степень проникновения интернета для россиян обусловила высокую востребованность электронных услуг и электронных коммуникаций. И ДЭГ как раз является ответом на такой запрос общества, — уверен депутат.

Доступность дистанционного голосования крайне важна и для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для них ДЭГ – это возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах без дополнительных сложностей. Да и в целом такой формат голосования позволяет в значительной степени оптимизировать работу тех, кто работает на избирательных участках, разгрузить их, дав возможность уделить большее внимание тем избирателям, которым на участках может понадобиться помощь.

Таким образом, к преимуществам ДЭГ стоит отнести удобство и доступность, экологичность (в силу того, что оно не требует тиражей бумажных бюллетеней), экономичность, повышение явки, быстроту подведения итогов голосования и их точность, привлекательность для молодых избирателей, защищенность голосования и его результатов, — отмечает парламентарий.

Большим преимуществом электронного голосования является и то, что за ним можно наблюдать при помощи специального портала. В партийном проекте «Единой России» — «Цифровая Россия» – решили подключить к этому процессу цифровых волонтеров. Более 700 активистов из 18 субъектов уже прошли специальное обучение. С 15 по 17 марта они будут осуществлять мониторинг процесса дистанционного электронного голосования.

С точки зрения наблюдения система дистанционного электронного голосования даже более прозрачная, чем обычное голосование, что, безусловно, должно привлекать наших граждан к электоральному процессу, — говорит Антон Немкин.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина