Избирком Крыма – об окончательных итогах выборов в Госдуму на территории Республики

По итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу на территории Республики Крым приняли участие в выборах 746 730 избирателей, что составляет 49,75%. Об этом сообщает Избирком Крыма.

Наибольшее количество голосов в Республике Крым было отдано за федеральные списки политических партий: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 63,33%, Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 9,15%, Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партии России – 7,75%, Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» – 5,93%, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 3,96%, Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 2,33%. Остальные восемь политических партий набрали меньше одного процента голосов, — говорится в сообщении.

По двум одномандатным избирательным округам Республики Крым наибольшее количестве голосов набрали кандидаты от «Единой России» и по одному округу – кандидат, выдвинутый путем самовыдвижения.

По Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19 приняли участие в выборах 227 873 избирателей (45,57 %). Наибольшее количество голосов получил Алексей Черняк – 49,37%.

По Керченскому одномандатному избирательному округу № 20 приняли участие в выборах 240 739 избирателя (49,45 %). Наибольшее количество голосов набрал Константин Бахарев – 63,59%.

По Евпаторийскому одномандатному избирательному округу № 21 приняли участие в выборах 248 059 избирателей (50,83 %). Наибольшее количество голосов получил кандидат, выдвинутый путем самовыдвижения Леонид Бабашов – 58, 17 %.

19 сентября на избирательных участках присутствовали: 5464 наблюдателей, назначенных политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, кандидатами по одномандатным избирательным округам, а также Общественной палатой Республики Крым; 2842 члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных политическими партиями, кандидатами; 143 представителя средств массовой информации, — отметили в Избиркоме.

Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев сообщил, что избирательными комиссиями были своевременно рассмотрены все поступившие в ходе голосования жалобы и обращения. За все время работы на «Горячую линию» крымского избиркома поступило более 300 обращений, по всем были даны ответы или приняты соответствующие меры реагирования. В основном вопросы касались уточнения контактной информации участковых комиссий, подачи заявлений о голосовании вне помещения, уточнения адреса своего избирательного участка, подачи заявлений о голосовании по месту нахождения.

Об отмене итогов голосования на одном из участков.

Михаил Малышев также сообщил, что на избирательном участке № 288 решением территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района Симферополя были отменены итоги голосования в связи с установленными нарушениями в ходе голосования вне помещения для голосования.

Допущенные нарушения, которые были выявлены на данном избирательном участке связаны с организацией голосования вне помещения без соблюдения обязательных, предусмотренных избирательным законодательством процедур – выезда на такое голосование с необходимым сопровождением, ведение реестра голосующих вне помещения. К сожалению, все эти нарушения послужили основанием не признавать действительными итоги голосования на данном участке, — отметил Михаил Малышев.

По его словам, действия председателя участковой комиссии оценят правоохранители.