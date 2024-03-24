Изготовление кухни на заказ: преимущества

Кухня – это особое место жилища, используемое не просто для готовки, но и для посиделок с семьей и близкими. Мебель должна быть не просто прочной, но и объединять в себе функциональность, привлекательный дизайн, комфорт, при этом сочетаться с пространством. Можно воспользоваться услугами изготовления кухни по индивидуальным размерам, чтобы она сочеталась с помещением.

Параметры выбора мебели

До выбора мебели можно воспользоваться несколькими рекомендациями специалиста:

Определить, какой доступен бюджет, выделить более 20% на непредвиденные расходы;

Начертить план будущей кухни, определить позиции, в которых будет размещена бытовая техника, а также количество шкафчиков;

Учесть образ жизни: если готовка будет частой, то потребуется гарнитур, имеющий большую рабочую зону, а при необходимости мало готовить максимально функционально пользоваться пространством за счет выдвижных модулей, угловых шкафчиков, полок и прочего;

Замерить помещение, чтобы правильно подобрать конфигурацию будущей кухни;

Определиться с размерами шкафчиков и высотой столешницы с упором на рост хозяйки;

Продумать, где будет размещена плита, мойка и холодильник, соблюдая правило кухонного треугольника;

Решить, будет ли это классическая кухня на заказ или что-то эксклюзивное.

Преимущества

Использование возможности заказать гарнитур по конкретным параметрам – это лучшее решение воплотить все мечты и идеи дизайна в реальность, а также создать максимально комфортную, необычную кухню по собственным потребностям. При оформлении заказа по индивидуальным параметрам обычно сначала делается эскиз, который тщательно прорабатывается для получения идеального варианта.